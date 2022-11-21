為按照《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》和《國家創新驅動發展戰略綱要》要求，中國人民銀行21日公告，經大陸國務院同意，在18日由包含人行、國家發改委、科技部、工信部、財政部、銀保監會、證監會、外匯局等8部門印發《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》，推出7方面、19項具體政策措施。

根據澎湃新聞報導，該《總體方案》著眼金融、科技和產業良性循環與互動，緊扣科技高水準供給和區域高品質發展，以金融支持長三角協同創新體系建設，加快構建廣管道、多層次、全覆蓋、可持續的科創金融服務體系為主線。

另從健全科創金融機構組織體系、推動科創金融產品創新、充分利用多層次資本市場體系、推進科技賦能金融、夯實科創金融基礎、扎實推進金融風險防控七個方面提出19項具體政策措施。

該《總體方案》的發布，有利於進一步協同推進原始創新、技術創新和產業創新，推動形成金融供給和需求結構平衡、金融風險有效防範的良好生態，打造科技創新和製造業研發生產新高地。