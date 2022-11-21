烏日警分局日前於「花現龍井」現場設攤，民眾於攤位上選擇一款圖片，並在時限內拼出來，員警藉此宣導相關資訊，吸引現場大小朋友踴躍參與。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中龍井區農會慶祝百周年，日前於龍井區中華路一段與茄投路旁農田舉辦「花現龍井」系列活動，台中市警察局烏日分局受邀參加，在活動現場設置宣導小站，藉由趣味小活動宣導反詐騙知識及反賄選觀念，更設計有獎徵答，吸引現場大小朋友踴躍參與互動，達到寓教於樂目的。

龍井農會周末舉辦「花現龍井」系列活動，吸引許多遊客前來體驗窯烤披薩 DIY、參加花田跆拳道、花田足球及花時間寫生比賽、聆聽音樂饗宴及與「貨櫃巨獸」裝置藝術合影等活動；「赤山獸、花田獸、電力獸、小玉獸」4款繽紛的貨櫃怪獸各自坐落在金黃色波斯菊花海中，相當吸睛。

烏日警分局在現場設置宣導小站，宣導反詐騙、反毒、防竊等知識及反賄選觀念；民眾於攤位上選擇一款圖片，並在時限內拼出來，員警藉此宣導相關資訊，更安排有獎徵答，相當有趣，吸引了現場大小朋友踴躍參與互動。

烏日警分局表示，選舉進入最後倒數階段，特地結合當地活動加強宣導，打擊不法賄選，透過全民合作塑造乾淨公平的選風，一起反賄選、反暴力；呼籲民眾，若發現賄選、暴力介入選舉，應勇於檢舉，以淨化選舉風氣。

烏日警分局也表示，近期「台版柬埔寨」事件，震驚全國民眾，為了保障自身安全，建議民眾面試時謹記「七不三要」原則，七不分別是「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用不明飲料、不非法工作」，三要則是「要陪同、要確定、要存疑」；隨時提高警覺、多諮詢，發現不對勁時就離開，以免發生謀職悲劇。