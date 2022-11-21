今年的基隆市長選舉，各界原先預估戰況非常膠著，尚未表態的民眾更高達3成，藍綠之間呈現五五波態勢，因此藍綠候選人的各種舉動備受關注。其中，謝國樑陣營17日及蔡適應陣營20日所舉辦的萬人大造勢，更被輔選人士視為是觀察指標之一。

謝國樑17日的萬人造勢大會，邀請藍營北台灣最強母雞，新北市長侯友宜、前總統馬英九、總統府前副祕書長羅智強及台北市議員王鴻薇連番上陣，並以韓國瑜作為晚會壓軸，帶動起整個晚會的氣勢。據輔選人士私下透露，這場萬人造勢活動超乎預期，不僅人潮擠爆整個會場，民眾的反應更是熱情，彷彿2018年高雄的三山造勢，基隆地方人士表示這是過往20多年來最盛大且最成功的造勢活動。

由於謝國樑17日的造勢大成功，蔡適應20日的萬人造勢大會也不甘示弱，祭出超豪華陣容，包含總統蔡英文、市長林右昌輪番上陣，並且由《民視》全程轉播。由於蔡適應的造勢特別選在假日舉辦，原本預估現場人數應該會與謝國樑17日的造勢旗鼓相當，沒想到兩陣營選情大型造勢的聲勢與氣勢大相徑庭。

網路上更流傳一段影片，顯示蔡英文在台上致詞時，會場後面的椅子都空了一大片，蔡英文在致詞後，更是帶了林右昌一起離開會場，只留下蔡適應一個在台上。輔選人士表示，謝蔡陣營不僅在造勢人潮上、氣勢上及民眾參與的熱情度上都有很大的落差，在民調封關後，這場造勢活動變成兩陣營是最直接且明顯的情勢判斷。