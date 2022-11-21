周一香港股市開低走低，目前恆生指數大跌2.7%，報17506.67點。國企股跌2.9%，報5945.41點。上周五反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下挫3%。北京的新冠疫情持續升高，並公布近6個月來中國第一個染疫死亡病例，使投資人對該國防疫政策的走向感到擔憂。此外，香港特首李家超在出席APEC峰會後確診，當時他與中國國家主席習近平曾「無罩」毗鄰而坐。

中國股市亦表現疲弱，上證指數、深證成指均跌逾1%。

恆生科技股目前重挫4%，成分股普遍下跌，僅金蝶國際（漲0.8%）和中芯國際（漲0.6%）仍守在平盤之上。嗶哩嗶哩遭國企股踼除，目前重挫逾8%，跌幅最大；其次為京東健康跌6.269%。

另外3檔遭國企股除名的阿里健康目前跌逾5%，中國燃氣跌3.5%，信達生物跌5.2%。

3檔藍籌新貴中，康師傅逆勢大漲逾6%，華潤萬象生活目前跌1.6%，海爾智家跌4%。

京東目前跌近6%，儘管上季轉虧為盈，賺近60億元人民幣。

其他電商和網路股亦表現疲弱，騰訊跌1.1%，稍早前一度跌近5%。美團跌5.7%，阿里巴巴跌4.7%。

國內疫情持續升高，內需股遭到拋售，海底撈一度崩跌逾9%，在藍籌中表現最差，目前跌7%。周大福目前跌逾6%，稍早前一度跌近8%。海底撈、九毛九、海倫司、呷哺呷哺、百勝全面大跌。金沙、銀河娛樂、澳博、新濠、永利澳門等博奕股亦走弱。