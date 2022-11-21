桃園市長之戰藍綠在最後一周黃金周紛紛啟動車隊掃街，民進黨桃園市長鄭運鵬今天上午在前副總統陳建仁陪同下在楊梅區車掃，針對對手國民黨張善政喊出盼選舉回歸政見，別再抹紅、抹黑，甚至還說鄭運鵬是民進黨惡質法案打手，對此鄭運鵬表示，張善政對桃園沒任何幫助，只把桃園講得一無是處，他的態度很高傲且對桃園不了解，他感到相當遺憾。

鄭運鵬說，張善政過去在有權力的時候，包含鐵路地下化、機場捷運沒辦法通車，他沒有給桃園任何協助，選舉這幾個月把桃園講的一無是處，也把對手講的一無是處，他用這種高傲的態度，好像眼中只有自己是對的，別人什麼都沒有貢獻，這種態度讓他覺得不可思議，因為他對對手是最大的尊重，希望是正面來競爭。

鄭運鵬認為，選舉只要是正面，政策性的用認同讓市民朋友參與是一件好事情，選舉比人場比氣勢比政見，對過去鄭文燦市長2任8年的好成績，以及過去8年來蔡英文總統從中央給地方的支持，對於桃園的進步是有信心的。

針對正、副總統近期頻繁到桃園輔選，前副總統陳建仁今天也陪同車掃，鄭運鵬說，陳建仁前副總統在他任內的時候全力推動前瞻建設基礎建設計畫，裡面全國受益最多的就是桃園，相信從蔡總統、陳建仁前副總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長來到桃園都是見證過去8年的進步，我用政策來爭取市民的認同。陳建仁則說，鄭運鵬是很傑出的立法委員，對桃園有相當大的貢獻，一定可以讓中央和地方有密切地配合，使桃園建設更進一步有很大的進化。