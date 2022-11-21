20歲大陸網美「仙氣樂蘊」，清純的鄰家女孩模樣，頗受網友愛戴，人氣也居高不下，不過日前發文控訴遭一名男子尾隨進入公廁後，竟遭對方拿磚頭痛毆長達20分鐘，被人發現後送醫急救，才從鬼門關前撿回一條命，不過臉部「面目全非」模樣曝光後，兇手殘忍行徑令人髮指。

該名網美在抖音發文還原事件始末，她表示日前遭一名男子尾隨進入公廁，對方直接拿磚頭狂砸她的頭部，另一隻手則摀住她的鼻子，似乎想將她置於死地，沒想到企圖掙脫，卻點燃對方怒火，變本加厲繼續攻擊，她回憶起當時情況：「一直拿磚頭砸頭，用手挖我的眼睛，用手把鼻子裡面攪得血肉模糊，再用嘴巴把鼻子撕咬下來，用手伸到我的喉嚨，想把我的舌頭拔出來，用磚頭拚命的砸，把嘴巴裡的牙齒都打掉」。

徐姓網美還原事件始末，兇手殘忍行徑令人髮指。(微博)

整個毆打過程長達20多分鐘，徐女表示直到有人聽到呼救聲，才將她從鬼門關前救出，接著緊急送醫治療，她表示頭部傷勢最為嚴重，牙齒則被打掉6、7顆，眼球也險些不保，臉部及手部全是傷口，不過事後不僅該男子未向她道歉，更無法接受的事，則是警方表示傷勢僅是輕傷，頂多只能將兇手判刑3年。

徐姓網美傷勢曝光，畫面讓看人看得怵目驚心。(微博)

該名網美強調受了這麼多痛苦，未來一輩子可能都沒希望，但對方只需坐兩到三年牢就沒事，讓她不甘心在網路上求助，希望有懂法律的人能給予協助，據悉，該地公安局發布通報後，警方當天以涉嫌故意傷害罪將兇嫌逮捕，目前案件正在持續調查。