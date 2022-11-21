澳洲總理艾班尼斯日前暗示不支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）惹議，外交部長吳釗燮今備詢時表示，澳洲政府已澄清對台灣立場沒有改變，因此不需太過顧慮，並強調目前沒有國家反對我國加入。

我國和中國2021年9月雙雙申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》，且需全體成員同意才能加入，但澳洲總理艾班尼斯18日在亞太經濟合作會議場邊記者會上表示，該協定只讓獲得承認的國家加入，暗示很可能不會支持台灣成為此協定成員。

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。吳釗燮指出，澳洲政府事後已向我方澄清，對於台灣加入CPTPP的立場並未改變，我外交部與出席APEC的政務委員鄧振中也有說明，這種顧慮是不需要的，仍歡迎包括我國在內的所有符合CPTPP高標準規範經濟體加入，

國民黨立委溫玉霞詢問，目前有多少國家支持台灣加入CPTPP？吳釗燮坦言，無法具體回答數字，但目前為止幾乎每個國家都願意跟台灣進行非正式諮商，有些原來還不了解台灣，或對台灣入會態度比較冷淡的國家，經過很多努力後，也採取比較開放支持的態度。

對於台灣加入的時間表，吳釗燮強調，英國入會申請還沒完成，台灣的案子應是等到英國入會案完成後才會進行，因此速度是沒辦法很快的，「到目前我們還沒碰到一個國家公開或私下說，他們不支持我們。」。

此外，APEC台灣代表、台積電創辦人張忠謀在APEC上與中國國家主席習近平見面時，恭喜中共20大，吳釗燮表示，張忠謀出席APEC時和各國領袖自然互動，張忠謀的表現，不論是與世界各國領袖的雙邊會晤或場邊會晤等，表現都非常好，「能充分代表我們的國家」，他這一路非常辛苦、非常感謝。