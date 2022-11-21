大陸11月LPR（貸款市場報價利率）維持不變。中國人民銀行21日公布，1年期LPR利率維持3.65％，5年期LPR報4.30％，符合市場原先預期。

香港經濟日報報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，11月MLF利率保持不變，市場對LPR利率維持穩定已有預期。由於金融機構持續讓利實體經濟，銀行息差明顯收窄，部分銀行盈利壓力較大。

他指出，大陸近期接連推出支持小微企業增量接續政策，以及此前密集出台穩房市政策，接下來首要是執行好這些政策措施。大陸房市區域差異明顯，需要的是因城施策、精準調控，此前密集推出穩房市政策措施，且階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限，較大程度降低短期調整5年期LPR利率必要性，首要的是推動各地因城施策，用好用足穩房市一攬子政策措施。

華爾街見聞報導，粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒認為，展望第四季，不及預期的金融資料、相對溫和的CPI、外部升息預期減弱等因素，意味著大陸貨幣政策空間或進一步打開。

浙商證券研報認為，當前大陸貨幣政策仍以穩增長、保就業為首要目標，維持穩健略寬鬆的政策基調，核心仍是寬信用，預計後續仍存在進一步降低5年期以上LPR的機率。