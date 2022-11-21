2022年對股票市場是艱困的一年，全球央行升息令股價評價面出現修正，富達表示，展望2023年，富達多元資產團隊認為在市場波動未明顯下滑前，對風險性資產仍維持審慎看法，建議維持防禦性策略。

對風險性資產仍維持審慎，富達多元資產團隊表示，主要原因有二，原因一、經濟有硬著陸風險：考量利率上揚將影響實體經濟增長，近期房市與PMI數據皆出現放緩，儘管美國10月通膨放緩，但預期聯準會暫時仍將持續鷹派政策，直至通膨明顯下滑與就業市場轉弱，故預估2023年經濟硬著陸風險仍高。

原因二為目前風險性資產評價未完全反映利率上揚風險：股價將透過資金成本（實質利率）反映未來獲利折現，目前實質利率尚未完全反映評價面修正。因此，在市場波動下滑前對風險性資產維持審慎策略。

富達表示，在股票投資方面，相對看好基本面較佳之美股；在債券方面，建議投資等級債，因為投資等級債優於非投資等級債與新興市場債，匯率部分，在聯準會鷹派立場轉變前，美元維持相對強勢。