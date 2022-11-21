傳汪小菲3月起不再支付生活費，大S告上法院控訴違反離婚協議。(圖／本報系資料照)

藝人大S與汪小菲協議離婚滿一年，如今卻爆出汪小菲未履行離婚協議，至今積欠超過500萬元生活費，大S因此向台北地方法院聲請強制執行，法院裁准汪小菲部分在台資產將被查封，傳出可能殃及汪在台經營的S Hotel。但有專家分析指出，汪沒有實質S Hotel的所有權，僅有實質經營權，要強制執行較為困難。

傳出大S已向台北地方法院聲請強制執行，獲准查扣汪小菲在台資產抵償，追討逾500萬元欠款，外界關注汪在台經營的S Hotel是否遭波及。根據ETtoday報導，地籍謄本資料顯示，汪小菲在台並無不動產，S Hotel所在商辦大樓為龍巖集團所有，商用不動產業者透露，汪是以「量子酒店股份有限公司」名義向龍巖租賃並經營。

法拍業者鑫創資產總經理黃瑋諭說，汪如果沒有實質S Hotel的所有權，僅是有實質經營權，要強制執行較為困難。他強調，一般給付贍養費的案件，大多會選擇先扣押存款或現金，因為法拍建物還要等待拍賣時間。

汪小菲過去曾豪擲新台幣3.5億元所開設的高級飯店，並以大S的藝名將飯店命名為「S HOTEL」，傳出每月租金700萬，換算之下，一年租金共高達8000萬元，近來因陸客來台人數減少，屢屢爆出飯店財務吃緊，尤其這兩年來因疫情衝擊，營運更是每況愈下，S Hotel成為台北第一批轉型防疫旅館的飯店。