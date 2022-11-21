花蓮地檢署今起將陸續寄出968封不具法律效力通知單，善意提醒幽靈人口勿影響選舉結果，避免觸法。（羅亦晽攝）

花蓮地檢署今天舉辦記者會，說明檢方研擬預防幽靈人口的策略，以防止選舉結果受影響。（羅亦晽攝）

選戰倒數，花蓮檢警調迄今已查察25件賄選案件，執行10餘件，其中8人遭羈押，4件起訴，另外，花蓮選情特殊，地方候選人勝負可能僅差個位票數，以致出現許多為使特定候選人當選而遷戶籍的幽靈人口，檢方目前查出2起幽靈人口案件，對12名被告緩起訴，今起也將寄出968封通知單給今年遷移戶籍者，善意提醒幽靈人口勿影響選舉結果，避免觸法。

鳳林鎮長橋里2名游姓里民及謝姓等7名民眾，為使鎮內特定鎮長、鎮民代表、里長候選人當選，今年5月至7月期間，將戶籍將至該里某處；卓溪鄉古風村則有石姓等3位選民，為支持該鄉特定鄉長、鄉民代表及村長候選人，今年2月7日將戶籍遷入村內某處卻另居他處，經檢察官陳宗賢、王怡仁指揮檢警調單位持票搜索、通知到案說明後，認為12人均涉犯妨害投票未遂罪嫌且坦承犯行，諭知緩起訴處分，並告知他們不要投票，避免影響選舉。

據了解，花蓮人口分散，不少地方候選人之間的勝負僅差幾十票，甚至個位票數，讓有心人士萌生起將戶籍遷至特地地點，使特定候選人當選，因此，花蓮地檢署今也針對地方特殊選情，舉辦記者會，說明檢方研擬預防幽靈人口的策略，以防止選舉結果受影響。

檢察長蔡宗熙指出，幽靈人口在花蓮地區有一定影響力，檢方在查察賄選過程中發現，有些地方的幽靈人口數雖不多，卻很有可能造成地方選舉結果大翻盤，因此，幽靈人口是花蓮地檢署近期努力防範的重點。

蔡宗熙表示，檢警調單位近日陸續查訪今年將戶籍遷到花蓮的民眾，發現有些人將戶籍遷到特定地點，人卻住在他處，經整理後，花蓮地檢署今起將陸續將968封不具法律效力的通知單，寄至幽靈人口者的原戶籍地，善意提醒他們切勿影響選舉，以免觸犯《刑法》妨害投票罪嫌，最高可處5年以下有期徒刑。

此外，蔡宗熙也說明目前縣內查察賄選進度，他說，自6月中旬迄今，全縣已查察25件賄選案件，陸續執行10幾件，且查察重點為現金賄選部分。花蓮地區現金賄選在查察賄選過程中雖佔最大比率，但只要候選人以不正當利益、財務等方式，如送西瓜、茶葉、電風扇等，尋求支持，都有可能涉犯賄選。民眾如發現買票送禮賄選或幽靈人口，均歡迎提出檢舉。