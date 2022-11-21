連鎖餐飲集團八方雲集(2753)2022年第三季營收、獲利及10月營收齊創新高，下半年營運審慎樂觀，近日股價持續上攻，今（21）日開高後雖一度翻黑挫跌4.28％，但隨後在買盤敲進下再度翻紅，勁揚5.79％至210元，再創上市以來新高價，領漲觀光類股。

八方雲集股價自8月初134.5元起漲，近日上攻力道明顯轉強，3個月來已大漲逾56％。三大法人近期亦明顯偏多操作，上周擴大買超871張，其中外資買超達838張、投信買超29張，自營商則小幅買超4張。

八方雲集第三季業內外皆美，合併營收再創17.76億元新高，季增4.82％、年增18.16％，歸屬母公司稅後淨利創1.77億元新高，季增6.73％、年增達57.43％，每股盈餘（EPS）2.69元則改寫次高。

累計八方雲集前三季合併營收50.28億元、年增15.12％，創同期新高。毛利率雖自37.61％略降至37.3％，但營益率自10.57％提升至11.29％。配合業外收益跳增2.62倍挹注，歸屬母公司稅後淨利4.97億元、年增達25.79％，創同期新高，每股盈餘7.53元為同期次高。

八方雲集表示，第三季營收及獲利同步創高，主要受惠「梁社漢排骨」積極展店及「八方雲集」業績成長，而香港「百芳池上便當」、「八方台式麵屋」業績表現同樣亮眼，對營收及獲利亦帶來加乘挹注。

八方雲集10月自結合併營收創6.09億元新高，月增3.07％、年增13.9％。累計前10月合併營收56.37億元、年增14.99％，續創同期新高。截至10月底「梁社漢排骨」已增至183家，包括「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」均將持續展店，對下半年營運維持審慎樂觀。

八方雲集目標至年底將「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」分別展店至200家及10家，「芳珍蔬食」亦規畫啟動加盟。「八方雲集」則維持現有規模，聚焦既有門市改裝、導入自動化設備及新產品，以提高單店營收，維持營運成長動能。