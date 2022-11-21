蔡其昌祝福盧繼續追求總統夢 盧秀燕：選對人、走對路

九合一選戰進入最後衝刺！民進黨台中市長候選人蔡其昌今天出席沙鹿區美仁里長候選人陳建良感恩餐會，媒體詢問台中市長盧秀燕提到2022選好、才有2024的看法？蔡其昌說，祝福她繼續追求她的總統夢。盧秀燕強調，2022選對人、走對的路，2024才有改變的機會。

蔡其昌今天早上到沙鹿區美仁社區活動中心，參加美仁里長候選人陳建良的感恩餐會。蔡其昌到現場尋求里民的支持，獲得很多支持者為他加油，喊著「蔡其昌、凍蒜！凍蒜！」，支持者也熱情要和蔡其昌合照。

媒體詢問蔡其昌，市長盧秀燕出席陸軍官校專科班活動，曾說2022選好、才有2024的看法？蔡其昌說，祝福她繼續追求她的總統夢；11月26日的台中市長票，就請投2號蔡其昌。

盧秀燕20日出席陸軍官校專科班活動，提出2022年選好才有2024？盧秀燕回答，主要是因為她發覺現在很多的國人對於台灣的前途非常的擔心，也因此她也鼓勵民眾不要小看2022選舉，雖然只是一場地方選舉，事實上2022選對人、走對的路，2024才有改變的機會。