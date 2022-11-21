國民黨桃園市議員候選人凌濤今（21）日開記者會指轟桃園市長鄭文燦跟郭哲敏集團炒地獲利30億恐大有關係，他揭露鄭文燦「好麻吉」關鍵「黃姓地主」，他也質問身為立院司法委員會委員的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，支不支持查辦這起市政府護航炒地案？

凌濤表示，郭哲敏詐騙集團2020年在桃園八德購入的這18筆總計18490坪得土地，購入時單坪價格僅3萬，總價約5.5億，但確定徵收後，目前每坪的成交行情落在20萬以上，總價達37億，等於郭哲敏詐騙集團狠賺30億，投資眼光如此精準，要事先滿足三個條件：買在捷運站旁邊、能夠從農地變更地目、能擴大容積20％，郭哲敏詐騙集團卻都早知道。

凌濤指出，依市府公展文件，郭哲敏集團購入土地旁邊的GE01站，2017年之後公布的地址僅有模糊地址「建德路至崁頂路新闢道路」，今年8月才向市民公開站址在長興路677巷口，而郭哲敏集團購入之數億農地竟都在捷運站體的150-500公尺內，郭哲敏集團如何提前得知？是有內線？還是根本因人設事？

凌濤也質疑，這塊農地將變更地目為住宅用地的規劃，2022年8月才公佈，郭哲敏集團竟然事前神預測，能知道農地要變建地，詐騙集團竟神機妙算花了5.5億，投資眼光如此精準，早市政府公告兩年多前就買這塊特定的土地，是誰洩露資訊？2020年3月鄭文燦去了郭哲敏的「88會館」，難道是鄭文燦洩漏的？又或者發展規劃難道根本就是為了這塊地量身打造？

凌濤表示，鄭文燦不要推給詐騙集團神預測，你認不認識地主？郭哲敏購入的八德土地不只有他購買，還有承包鄭文燦市府社宅與市地重劃工程的泛亞建設前總經理張子文，以及一位登記地址是桃園知名建案的「黃姓大地主」，地方人士都知道黃姓地主是鄭文燦的「好麻吉」。

凌濤說，這位「黃姓地主」涉入郭哲敏集團炒地案，鄭文燦敢出面切割嗎？他質問鄭文燦，「你的『好麻吉』夥同郭哲敏買地，且事先知道捷運站點、知道會變更地目，買的非常精準，你是不是洩密？是不是護航你的好友及郭哲敏，狠撈30億？」