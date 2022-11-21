一艘22根巨型弧形梁組成的長48公尺、寬19公尺、高9公尺、重約8800噸的沉箱裝載著古船，21日經過近3小時水下持續提升後，在打撈工程船「奮力輪」的中部月池緩緩露出水面，古船桅杆清晰可見。時隔150多年，長江口二號古船終於「重見天日」，讓大陸水下考古實現里程碑式的重大發現。

根據中新社報導，這也是目前大陸國內乃至世界上發現的體量最大、保存最為完整、船載文物豐富的古代木質沉船之一，填補了清代晚期大型木帆船研究空白。古船船體的完整性和豐富的船載文物，對中國乃至世界的造船史、航運史、陶瓷史、經濟史等研究具有十分重要的意義。

2015年上海市文物局組織國家文物局考古研究中心、上海市文物保護研究中心等單位在長江口崇明橫沙水域開展水下考古重點調查時，通過聲呐掃測等技術發現了一艘木質古船，考古編號為「長江口二號」，經過7年的水下考古調查勘探，探明了長江口二號古船的基本情況。

長江口二號古船為木質帆船，確認年代為清代同治時期（西元1862至1875年），所在水域水深8到10公尺，船體埋藏於5.5公尺深淤泥中，殘長約38.1公尺、寬約9.9公尺，已探明有31個艙室。古船上部的船艏、纜樁、主桅杆、左右舷等結構完整，從目前的勘測情況看，推測為清代上海廣為使用的沙船的可能性最大。

通過選取4個艙室進行的小範圍清理，艙內均發現有碼放整齊的景德鎮窯瓷器等精美文物，已經出水完整或可修復的文物種類多、數量大。另在船體及周圍還出水了紫砂器、越南產水煙罐、木質水桶殘件、桅杆、大型船材、鐵錨、棕纜繩、滑輪以及建築材料等大量文物。特別是出水的綠釉杯底書有「同治年制」款，為古船的斷代提供了重要的依據。