現年60歲的香港歌手張立基，過去曾憑著帥氣外表與渾厚的嗓音，在90年代的樂壇紅極一時，但1995年卻因遭到女友騙走港幣200萬元（約新台幣800萬元）讓他身心靈重創憤而輕生，雖事後被救回，卻也斷送演藝事業，隱居在大陸深圳多年。而消失許久的他，近日也被香港媒體爆出早已悄悄搬回香港生活。

根據香港媒體《香港01》的報導，張立基當年因積攢多年的積蓄一夕間被騙光而大受打擊，心裡的委屈跟怨恨不斷湧上，但身邊的家人都無法體諒，自己又愛鑽牛角尖，最後選擇輕生，所幸被及時救回，讓外界鬆一口氣，但他因害怕自己沒辦法面對媒體以及大眾的關注，因此選擇隱居在大陸深圳，從此消失在螢光幕前。直到2008年他才為了照護罹患重病的老母親搬回香港，而他接受採訪時也透露，現在的他已經轉念，認為人生是一段精彩路，不會再輕易放棄自己。

據了解，張立基在1986年參加亞洲電視第一屆《未來偶像爭霸戰》中奪冠後，便以一首《Electric Girl》紅遍香港、大陸以及台灣，加上他精湛的舞技，人氣完全不輸當年的郭富城。豈料，張立基卻因感情受挫隱居多年，直到2000年才復出開演唱會並開始朝向大陸發展，2011年到2013年間他也曾登上亞洲電視台慶和春晚活動的舞台中演出。

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