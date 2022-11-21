無黨籍桃園市長候選人鄭寶清以「不要讓孩子輸在起跑點」的思維，推動周圓且健全的「全方位」友善育、托兒教養政策，繼學童營養午餐免費共享之後，再宣布市府增設育兒教保中心、設立「大家庭福氣卡」洽公看病搭車都免費、假日公有車格免費、閒置校舍轉型幼兒園等政見，希望獲得年輕家庭青睞。

鄭寶清說，照顧及培養國家未來的主人翁，就是政府應盡的責任與義務，也是讓年輕家庭無後顧之憂的堅實後盾。0到6歲孩子國家養，0到12歲不中斷的公共托育服務教育理念，是現代化文明國家該有的施政水準，六都是台灣財政預算經費比較充沛的縣市，應該提供我們學童及嬰幼兒，更加友善的照顧以及育、托兒教養環境。

鄭寶清說，學童營養午餐免費共享已有9個縣市已實施，6都卻未列其中，這是地方政府失能及失德的痛處，這是學童在校接受教育的重要環節不能偏廢，他們更需要有吃得飽、吃得好、吃得衛生又營養的午餐照顧，才能專心上課學習，獲得最寶貴的知識與品格養成。

第二鄭寶清要推友善養育，延續生育補助及育兒津貼，每名新生兒3萬元，每月5千元育兒津貼，並增加地方育兒補貼。第三友善育兒職場環境，宣導並補助企業對哺（集）乳室與托兒設施設置的良好環境，並設置教保人員提供優質及安全的照護。第四友善育兒住宅，家庭擁有3名含以上子女可優先擁有社會住宅分配權，減輕年輕家庭經濟負擔。第五市府增設育兒教保中心，提供市府上班人員一定時間的托育需求，也安排托教人員照顧、培養孩子學習新知的友善環境。

鄭寶清也要設立「大家庭福氣卡」，讓家中有3名子女及以上者，搭乘公共交通運輸工具與停車都享有優惠，並且至公家機關洽公或公立醫院看病可優先辦理。他也要推假日公有停車場及街道停車格停車免費，讓年輕家庭的假日「家庭日」享有更好的出遊動力，且讓小孩擁有身心健康的成長環境。

鄭寶清也要全面盤點閒置校舍，轉型為（準）公托幼兒園，積極逐步提升公共化及準公共幼兒園的比例到6成以上的覆蓋率，以有效減輕年輕家庭的經濟負擔。

鄭寶清還提到要健全幼兒教育機制，幼教師生比應從1：15降至1：12，特殊教育方面應朝1：8的目標逐步實現，可先盤點市內幼教師生比過高的園所試行再逐步推廣，年輕家庭的托嬰、托育與幼兒園課後留園公共托育服務，及國小學童課後照顧輔導服務的實際情況與需要，應做更務實彈性的安排及規畫。

鄭寶清也要加強國中小學兒童的雙語教育「口語化」及「生活化」的學習環境及機會，並強化是非誠信人格養成及在地鄉土深耕教育，著重實務案例教學方式來啟發學童。