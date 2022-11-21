梅西（Lionel Messi）準備在他的最後一屆世足賽，完成率領阿根廷舉起大力神盃的目標，但在22日晚間6時首戰沙烏地阿拉伯之前，梅西卻未現身團隊訓練，令人擔心他的身體狀況能否扛起「藍白軍團」的奪冠重任。

約有400名記者周五前往阿根廷隊位於卡達大學的訓練場，但梅西並未在訓練中現身。報導指出，阿根廷隊在開踢前嚴格管控梅西的訓練份量，當天他在重訓室參加了第2階段的關門訓練，周六梅西則被拍到單獨訓練的照片。

阿根廷方面強調，為了避免梅西肌肉疲勞，單獨訓練只是預防性措施。畢竟傷兵是本屆世足賽各隊的最大難題，阿根廷公布26人正選名單之後，已經因傷割愛N.岡札勒斯（Nicolás González）與J.柯瑞亞（Joaquín Correa），由A.柯瑞亞（Ángel Correa）與阿梅達（Thiago Almada）入替。

儘管有部分傷情，攻擊人選眾多的阿根廷仍被看好首戰能擊退沙烏地。藍白軍團在前國腳史卡洛尼（Lionel Scaloni）上任之後，締造國際賽連36場不敗的隊史新猷，並在去年夏天稱霸美洲盃。史卡洛尼首戰要傷腦筋的是因應其設定陣型，先發前鋒要選國際米蘭的勞塔羅馬丁尼茲（Lautaro Martinez），還是曼城的阿瓦雷茲（Julián Álvarez）？

「綠色獵鷹」沙烏地由法籍教頭雷納（Hervé Renard）領軍，經驗豐富的雷納上屆是摩洛哥教頭，該隊所有國腳均效力於國內的沙烏地職業聯賽，且幾乎全部來自希拉爾、艾納斯、沙巴柏3隊，沒有整合問題又適應中東氣候。只是實力與阿根廷有明顯差距，首戰應以減少失球為目標。