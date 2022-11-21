台南市長黃偉哲歡迎各界好朋友前來水交社文化園區，看看曾經締造台海光榮戰史的F-86F戰術戰鬥機。（洪榮志攝）

台南市南區水交社公園內的F-86F戰術戰鬥機，擁有全台唯一的台南雷虎小組塗裝。（洪榮志攝）

曾在台海戰役重創米格機大出風頭的F-86F戰術戰鬥機，以全台唯一的台南雷虎小組重新塗裝後，21日在台南市南區水交社文化園區嶄新亮相，再現昔日英姿，希望透過展示帶領大家認識台南的空軍歷史，以及水交社的眷村記憶。

市長黃偉哲也偕同市府文化局副局長陳修程、現場來賓，共同揭下戰鬥機頭安全警示用的「飛行前拆除」飄帶，象徵戰鬥機成功起飛。

市府文化局指出，雷虎小組於1953年在空軍台南基地成立，經常在國家重要慶典表演特技，技術享譽國際。F-86F戰術戰鬥機，俗稱「軍刀機」的F-86F戰術戰鬥機，曾經承載過往雷虎小組在台南的光輝歲月，「雷虎的故鄉」一詞也源自於此。

文化局還說，這架編號6299號的F-86F，先前曾在新竹基地服役，除役後撥交給台南高工作為教學用具，經與校方協商，並獲軍方同意及市府支持，將該機移置到水交社文化園區展示。

文化局表示，該機原先規畫以最後服役的二聯隊塗裝展出，但經軍事達人古旺金建議，指6299號軍機早期服役於台南基地空軍第一戰術戰鬥機聯隊，因基地換裝F-5A才移交新竹。為紀念雷虎小組功績，並讓國人緬懷F-86F在台南基地時期的榮光歲月，因此特別將塗裝改為雷虎小組。

黃偉哲認為，水交社園區已有F-5E戰鬥機，如今又加上F-86F戰鬥機，藉此對空軍弟兄表達最高的敬意與謝意，感謝他們為捍衛我國領空所做的努力。未來市府還將持續豐富水交社園區的戰地歷史文物及眷村文化，歡迎各界好朋友前來水交社園區，看看曾經締造台海光榮戰史的F-86F。

文化局強調，水交社文化園區原為空軍眷村，2019年12月修復完畢開幕後，已成為台南市眷村文化推廣及親子休憩熱點。開幕時，曾移置F-5E戰鬥機在園區內的飛機廣場，吸引大批參訪遊客與戰機合照留念，如今再添一架F-86F軍刀機，勢將成為軍事迷朝聖的新景點。