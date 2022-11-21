觀察台股半導體指數近一個月上演一個人的武林，自10月17日以來上漲了21.8%；凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷表示，分析半導體產業近期大漲原因，主要來自兩股動力，一是半導體為今年以來獲利下修幅度較小、但股價跌較深的族群，美國聯準會升息放緩後跌深反彈，進行評價面的修復；二是美國零售銷售優於預期，市場聯想年底消費旺季可望消化庫存，半導體產業庫存調整結束時間或有可能從2023年第三季提前至第二季，激勵相關族群走出一波反彈行情。

過去一個月受市場情緒牽動，半導體類股有一波評價面修復的走勢，台股高股息ETF中成分股跟半導體沾上邊的，也跟著水漲船高；但後續股價續航力還需要電子產業前景持續向上，加上記憶體大廠減產決定反映看淡明年產業前景，讓相關族群股價暫時熄火。今早10檔高息ETF中，僅國泰股利精選30(00701)尚維持紅盤。

在電子產業前景依舊有下修變數的情況下，施政廷建議投資人在參與市場行情之餘，不要忘了風險意識，聚焦電子、傳產、金融產業中獲利穩健、基本面無虞的優質企業，更有機會抵禦景氣逆風；待市場不確定性消除後，在景氣逆風時有能力持續獲利且可配發穩定股息的族群，更有機會率先獲得市場青睞。建議投資人綜合考量股息發放、股價動能，不以高股息為單一因子考量，以免誤踩已過產業高點的弱勢股，以免賺了股息卻賠了價差。

受惠台股近一個月自低點反彈、台股高股息ETF持續吸引市場資金青睞，截至11月17日為止，近一個月績效前四名皆有8%以上的報酬表現，其中前三名在「電腦硬體」及「半導體」產業都有較高的占比。近一個月績效表現最佳的前4檔高息ETF分別為：富邦特選高股息30(00900)報酬率11.39%、富邦台灣優質高息(00730)報酬率8.86%、凱基優選高股息30(00915)報酬率8.49%、永豐優息存股(00907)報酬率8.14%等。