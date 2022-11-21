為了表彰對新北文化具有貢獻的個人或團體，文化局每年舉行「新北文化獎」，肯定各領域貢獻。今年得獎名單出爐，明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳、水墨書畫藝術家李義弘、台藝大古蹟藝術修護學系老師洪耀輝、財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會都獲獎。

文化局指出，新北文化獎是表彰保存、傳承、形塑、推廣新北文化等方面具有特殊貢獻或傑出成就之個人或團體，該獎項今年已邁入第6屆，4位得獎者長期耕耘在傳統表演藝術、水墨書畫及文化資產保存等領域，專精在各自領域的藝術表現，又致力於藝術傳承及文化平權，勾勒出新北市「文化是積累‧人才是寶藏」的文化韌性城市精神。

孫翠鳳在歌仔劇中，不設限於生旦淨丑的角色，表演層次豐富，角色塑造鮮明，除了被譽為「台灣傳統戲劇無敵小生」，近年也積極投入歌仔戲傳承推廣，力挺新生代，埋下傳承種子。

高齡81歲的李義弘一生都為水墨書畫藝術努力，創作承襲古典書畫的影響，同時也用創新表現法，景物化對台灣、新北市海岸土地的深刻情懷；洪耀輝則是傳習傳統木雕課程，像是人物、花鳥、走獸等雕刻及修復，傳習至今20年，育才無數，更積極參與在地傳統工藝文化發展，培育出不少文化保存人才。

財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會為全國首例私有民宅業主主動申列成國家文化資產的古蹟，舉辦的古禮抓周活動已建立起品牌代表性，為地方特色文化體驗活動，透過文化資產，進行跨世代、與人文、地景互相對話，推動新北有形及無形文化資產的保存維護著力甚深。