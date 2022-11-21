為提供新竹市孕婦貼心、便利的友善服務，新竹市政府於今年6月首辦「好孕專車」服務，提供孕婦產檢交通費補助6000元，更加碼臨托券、免費育兒指導及友善嬰幼用品店家購物好禮，開辦至今已造福近200名孕媽咪，成效廣受好評。

代理市長陳章賢表示，新竹市是全國最年輕的城市，生育率也名列前茅，自前市長林智堅、副市長沈慧虹上任後積極推動幼兒福利政策，除生育津貼外，更積極推動1區1親子館、免費育兒指導，更是非六都縣市中第1個推出定點臨時托育服務的縣市，要讓市民安心生養，成為爸媽最強後盾。

陳章賢說，好孕專車服務結合4大車隊，包含大都會車隊、台灣大車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊等，共有近1500輛計程車，補助準媽咪往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所交通費，提供貼心服務，減輕許多準媽媽及準爸爸在孕期產檢時的交通困擾。

社會處指出，自6月底推行「好孕專車」服務以來，目前已有將近200位準媽媽申請使用此服務，替準媽媽們節省車資、增進產檢便利性，歡迎更多符合資格的孕婦踴躍申請利用。

社會處說明，「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住竹市的孕婦以及與竹市市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留的新住民孕婦，且最近1年綜合所得稅率未達20％者。

準媽媽們取得孕婦手冊後，即可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6000元車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8000元。相關事項可至社會處網頁查詢或電洽03-5352102社會處婦女兒童少年福利科。