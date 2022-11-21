中選會日前公告，新冠肺炎確診者不得出門投票，引起違憲疑慮。對於中選會的的說法，司法院秘書長林輝煌表示，確診者不能投票是否違憲，必須要先成為個案後，再由憲法法庭判決，「司法院不適合表示意見」。

中選會上月重申，依大法官釋字690號解釋，傳染病防治法規定，關於必要之處置應包含強制隔離在內，對人身自由之限制，尚不違反法律明確性原則，亦未牴觸憲法第23條之比例原則，與憲法第8條依正當法律程序之意旨尚無違背。並指出，尚未解除隔離之確診者依傳染病防治法規定不得外出，但疫情指揮中心、各地政府衛生局並不會事先給選務機關或各投票所確診者名單，選務機關或各投票所也不會就確診者名單予以勾稽，但仍請國人遵守傳染病防治法與公職選罷法相關規定，以保護自己也保護他人的健康權利。

立法院司法及法制委員會邀請司法院秘書長林輝煌列席，並備質詢。國民黨立委曾銘宗質詢，釋字690號解釋強制隔離並沒有違憲，但並無解釋到確診者因此不能投票的狀況，釋字690號與確診者不能投票是兩件事，請教司法院有無說法？林輝煌答詢，「這是兩件事沒錯，至於確診者不能投票有無違憲，首先必須要先成為個案後，再由憲法法庭判決，我們不適合表示意見。」

至於若發生確診者無法投票後，當事人該如何救濟？林輝煌回應，要先經過訴願進行行政訴訟，最終判決確定後，若仍不利當事人，則可申請釋憲。對於是否會造成選舉無效或更大的衝擊，林輝煌表示，不清楚可能具體形成的個案形式為何？司法院不敢預測。

曾銘宗批評，李進勇引用的釋字690號是在呼攏民眾，「有沒有違憲不是李進勇說了算」，自己雖然不像李進勇法律系畢業，但也可看出此為兩件事，邏輯不同。質疑李進勇的法律素養有問題，且故意援引690號解釋欺騙人民。

曾銘宗說，五院分立平等並且相互尊重，當國家有重大爭議時，監察院、司法院應該要有聲音，若時機點過了要再聲請大法官釋憲，都已事過境遷，人民感受不到。

會議主席、國民黨立委林思銘也說，司法院應該適時表達對法律的看法，讓民眾有遵守法律的標準，發言可以不用這麼保守。