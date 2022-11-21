好市多商品不定時會推出清特價，台南一名女網友表示，近日到賣場採買發現PALLADIUM帆布鞋從原本1299元，降價到197元，換算下來等於打1.5折，超優惠價格讓她十分驚喜，貼文曝光網友也驚呼「 確定售價沒有少一個零嗎？」更有人說比網路買的還便宜。

原PO上周六（19日）於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，當天下午到好市多台南店採買，發現原本一雙1299元的PALLADIUM中性帆布鞋，特價竟然只要197元，等同於下殺1.5折。

原PO表示，現場僅剩9號及9.5號兩個尺碼，因價格很划算，她買了一雙9號回家，雖然和平常穿得鞋子相比，尺寸大一些，加上鞋墊或穿襪子就剛剛好，她直呼是「大腳福利」。

圖文曝光，引發網友驚訝，「這價格好誇張」、「我買入是497元，居然降到197元」、「昏倒！我才在網路買400多元給我女兒，現在100多」、「蝦米！居然197元？確定沒有少一個零嗎？」、「超讚的，這價位可以」。

但也有不少買過的網友說，鞋子的止滑度不好，紛紛勸退，「這雙就耐磨沒有其他優點」、「這牌子鞋底下雨天超滑，雨天別穿，我滑倒過」、「這牌子鞋子我買過一次，它不防滑，踩到水或下雨天滑死，超可怕的」、「穿起來覺得底很薄，建議加個鞋墊會比較舒適」。