2022年進入倒數階段，統計11月下旬將展開募集的新基金目前已有四檔，包括兩檔多重資產、股票型和債券傘型各一檔，投信法人指出，進入全球整體經濟下行與貨幣緊縮的當下，金融市場波動仍會持續被刺激升溫，訴求穩健配置、鎖定綠能、科技等長線趨勢保護的標，可望相對受到資金青睞。

11月21日開跑募集的兩檔多重資產型基金，分別為日盛台灣多重資產基金與富邦台美雙星多重資產基金，前者聚焦台灣境內發行的可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之台幣資產。後者布局台美成熟和新興兩大主流市場，並透過成長股和新收益的雙資產配置達到收益多元。

群益智慧聯網電動車基金則是以鎖定雙電主題基金，聚焦電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的。債券型的元大全球投資級債券傘型基金，訴求短天期現金停泊與增益、中天期穩健收息、長期收益成長三檔不同特色子基金，可依自身需求選擇最適合的天期進行搭配。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，儘管目前股市已來到相對低點，不過在真正步入底部翻揚初期，股價表現可能更加波動，金融市場波動仍會持續被刺激升溫，因此想參與股市回升行情，又不想承受大幅震盪的投資人，布局上可關注多重資產型基金，靈活配置掌握跟漲抗跌機會。

台灣多重資產型基金投資聚焦台灣境內發行的可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收的新台幣資產，具有穩定高股息，與長期波動度低於大盤投資優勢。現階段市場進入落底回升之初波動較大，建議適時納入資產配置中，抵禦股市下檔風險。