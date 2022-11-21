大陸政策面積極拉抬房市景氣，從地方政府發布的房市新政中，「降低首付比例」已成為多個城市優化政策的標配。據澎湃新聞不完全統計，今年以來，至少已經有115個城市將公積金或商業性個人住房貸款的首付比例降至20％，其中包括成都、西安、太原、福州、銀川與烏魯木齊等地。同時也對商業性個人住房貸款首付比例進行了調整，根據中指研究院監測數據，當前已有80多城調整首套商貸首付比例至20％。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，首付比例出現積極的下調，且利率也到了較低水準，這說明今年實際上形成歷史上較好的信貸環境和政策，購房成本已降至歷史低點。

觀察到多地銀行也陸續對首套房貸款利率進行調整。根據21日最新公告1年期LPR（貸款市場報價利率）為3.65％、5年期以上LPR為4.3％，均與上月持平。儘管LPR保持不變，但對首套房貸利率而言，部分特定城市的首套房貸利率正進一步下調，已有超過20個城市首套房貸利率進入了「3時代」區間。

按照大陸規定，新發放首套個人住房貸款利率不得低於相應期限LPR；二套個人住房貸款利率不得低於相對應期限LPR加60個基點。