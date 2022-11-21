巨浪2已亮相 巨浪3尚未正式曝光

美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）司令帕帕羅（Sam Paparo）證實，中方已在核潛艦上部署巨浪-3新型飛彈，讓它得以在遠比以往更靠近自家海岸的地方，打擊美國大陸。

據澳洲9News電視台引述《彭博》（Bloomberg）新聞報導，巨浪-3新型飛彈的射程達1.2萬公里，並已安裝到解放軍的6艘核動力潛艦上。

不過，據中方官媒《環球時報》報導，中方軍事專家20日說，解放軍部署潛射飛彈，並不像美國所說的，是要威脅它，而是要在核勒索下自衛。專家同時指出，美軍的推測別有用心，目的在於獲取更多資金，以提高戰力。

帕帕羅上周五在華府的會議中說，中方打造巨浪-3是要威脅美國。不過，他拒絕透露，是否有任何解放軍潛艦已在夏威夷外的太平洋進行所謂的「威懾巡航」。較舊的巨浪-2射程為7200公里，意味搭載這些飛彈的中方潛艦必須要接近夏威夷附近的水域，才能威脅美國東岸。相對的，巨浪-3卻能提高中方攻擊美國領土的能力。

這是美國首度承認，中方已在核動力潛艦上部署巨浪-3，讓它能在更靠近自家海岸的地方攻擊美國大陸。不過，北京尚未宣布，巨浪-3已服役。

另一方面，《環球時報》引述分析家的話說，美軍藉由炒作中國正常的國防發展，趁俄烏衝突之際，別有用心地尋求在亞太地區加強刷存在感，並尋求更多資金，以遏制中國。

而北京軍事專家魏東旭20日指出，美軍想要在西太平洋部署更多反潛軍力，並研製更先進的核動力潛艦，如預定將汰換俄亥俄級（Ohio-class）核潛艦的哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦等。他指出，炒作「中國威脅」論，將讓美軍獲得更多資金這麼做。