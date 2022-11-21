正妹網紅何語萱(菈菈)因曾擔任5年職業軍人，即使已在2019年從空軍退伍，但因為長相甜美又敢脫敢露，被粉絲譽為「最美士官長」，IG擁有39萬追蹤。近日她放上一張透膚藍色內衣照，白皙的身體曲線一覽無遺，貼文寫下「想成為像水一樣的女人」，還說若粉絲留言踴躍就貼長髮照，讓大批網友狂噴鼻血。

菈菈日前放上一張穿著藍色透膚內衣照，貼文寫下：「想成為像水一樣的女人，你知道是什麼水嗎？不准開黃腔」，可見她將白色外套脫到手臂位置，肌膚如嬰兒般水嫩，藏不住豐滿圓弧及深邃事業線，美腿比例也很逆天，此外，菈菈還張著無辜雙眼放電，讓網友激動示愛：「好水，可以把我融化！」，菈菈則打鐵趁熱，鼓勵大家多和她互動：「如果留言很多…就放長髮菈，沒有就算了」。

隔日，菈菈見到上篇貼文狂吸7000按讚數，一向寵粉的她放上氣質長髮照，穿著灰色西裝露出超甜美的笑容，還首度曝光香閨的內部環境，然而粉絲卻看到一片凌亂不堪，連她自己都忍不住說：「是該整理家裡了，盡量不要人生(身)攻擊啦...我玻璃心」。所幸粉絲焦點只在她的美貌，對她稱讚：「你真的不能留長髮太仙」、「喜歡公仔的女生遮住長輩也很可愛」、「還是長髮的你太誘人了，喜歡」、「下班回家了，可以幫我收房間嗎」。