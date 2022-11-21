雲林縣北港鎮長選情激烈，民進黨北港鎮長候選人張勝智，認為無黨籍對手蕭美文的文宣涉及妨害名譽及散布不實消息，意圖使人不當選，21日在律師陪同下到雲林地檢署按鈴提告。

張勝智表示，他在上屆鎮長任內，規畫由華南路貫穿光復五路達文仁路，因恐直通媽祖大橋紅綠燈路口，交通流量過大易生危險，決定改以局部彎道再連接文仁路以策安全，明明途經皆是台糖土地並無私人土地，但蕭美文的文宣卻無中生有，指稱該道路由生產路直達大同路「向錢看」，影射他有貪汙的意思。

張勝智說，當年他出售第2停車場得款1億9600萬元，要用來償還第2市場租金及興建幼兒園、生命紀念館，蕭美文曾擔任過代理鎮長，應該很清楚償還市場租金的款項都還在，卻發布文宣誣指他將售地款拿去償還銀行欠款，謊稱「償還市場租金的承諾也飛了」，並用「打擊異己、以私害公、罔顧鎮民權益」等字詞恣意謾罵。

張勝智強調，總觀以上所為，已經明顯觸犯刑法第310條妨害名譽及違反《公職人員選舉罷免法》第104條之規定，意圖使人不當選而編造不實之事項而散布之。

蕭美文指出，她的文宣內容都經過查證，絕對經得起考驗，對於張勝智的提告，將與律師研議後再作後續因應。