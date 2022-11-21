苗栗縣長選舉第2場電視政見發表會，21日在竹南鎮信和有線電視台舉行，3名主要候選人中，徐定禎與謝福弘的政見內容，與第1場相去不遠，徐定禎以政見為主，謝福弘則左打鍾東錦、右批徐定禎。鍾東錦則加大力道攻擊民進黨及對手國民黨謝福弘，鍾東錦再次澄清他與坤輿掩場毫無關係，並暗諷徐定禎終於向謝福弘開火了，先前都是國民黨和民進黨合力打他一個無黨籍的。

苗縣長選舉第2場電視政見發表會，5名候選人全都出席，在抽籤決定發表順序時，令人感到驚訝的巧合是，2場發言順序都一樣，第一順位是徐定禎，再依序是謝福弘、宋國鼎、鍾東錦及吳盛聖。

徐定禎首先上場再次強調自己的公務人員資歷及頭份鎮、市長資歷，加上與中央的配合支持，是最適合的縣長人選。他擔任行政院顧問至今，居中替苗栗爭取苗栗火車站、造橋交流道、部立苗栗醫院改建、縣警局新大樓新建案等，都是由他居間協調爭取免配合款。

徐定禎再次強調，如果當選縣長後，絕對不給基層公務人員壓力，一切依法行政，對不法絕對不姑息，徐定禎並強調他實現5大原景及3大保證等政見，解決水電及缺工問題，打造科技廊道，將竹南科學園區及銅鑼科學園區打造科技護國群山，大力推動綠電，解決經濟就業問題後，就可以解決外漂青年問題，讓苗栗青年能夠回鄉就業，提升醫療資源不足，解決偏鄉醫療接承網路，對於縣府結構問題，將提昇原民中心為原民處，以示對原民的尊重。

第二位上場的謝福弘，一開頭就左批民進黨完全執政，完全亂政，都在分贓，吃相難看，不再堅持和平，讓青年買不起房子，成立黨產會整肅婦聯會、救國團，右打鍾東錦的砂石及黑金問題，苗栗人不能選出這種縣長，要全力維護藍軍不被染黑，要下架民進黨，也要防止假冒藍軍騙票，讓苗栗不見黑金、流氓，不會道德淪喪。

謝福弘並提及，目前苗栗的高速公路交流道就有13個，因此他要減少基礎建設，一年就可以減少十幾億，可轉成對未來學生的營養午餐，課後的輔導和教科書完全免費，且苗南苗北都將興建圖書館，苗中將打造成文教園區，65歲以上老人每年發3千6，還有縣民公車前十公里免費的政策。確保勞健保加保狀況，以確保勞工權益。生育津貼1胎補助新台幣1萬5千元、第2胎以上每胎增加5千元，3胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助新台幣10萬元，讓年輕人安心成家。

鍾東錦則表示，首要加強苗栗觀光設施，青年社宅的興建，一年3節的3000元敬老金要法制化，65歲以上長輩掛號免費，好好照顧長輩的幼兒，讓中間的青年可以放心工作，補助生育及育嬰津貼等。

鍾東錦在第2輪發言，加大火力批評對手徐定楨及謝福弘，鍾東錦指摘徐定禎營養午餐免費是嚴重違反財政紀律，目前18鄉鎮市中有14個鄉鎮可以全額負擔，但另有竹南、頭份、苗栗及苑裡則需協調解決。未來學生將有南北失衡的問題，苗北要增加閒置教室活用，以應增加的學生人數，苗南則要森林小學化，以解決學生減少的困境。

鍾東錦提及日前在聯合大學與學生對談一事表示，他用很多時間來向學生說明國民黨對國家的貢獻，民進黨操控媒體，造成國民黨無法發聲，民進黨網軍治國、8800億防疫預算不知用到那裡去？力挺高端，只有他能對抗民進黨。鍾東錦對澄清他是反對坤輿掩埋場的，最近好不容易看到了民進黨對國民黨開火了，長久來都是2黨連手打他1人，謝福弘當初在水利會讚成收歸國有、又為了保住水利會位置，辭去國民黨苗栗市黨部主委一職，鄉親很清楚誰能保住藍天。