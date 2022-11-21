國民黨文傳會副主委黃子哲、林家興今(21)日開記者會，發佈三支競選短片，以「1126出門投票-護公安，保民主，挺專業」為主軸。林家興強調，民進黨這次選舉仍要打「抗中保台」，但民眾卻選擇「抗綠保台」，年底選戰是為了檢驗綠營在中央和地方的執政成效，民眾普遍心聲是綠營政績實在太爛，所以應該要「抗綠保台」，讓民進黨反省檢討。

國民黨發佈的三支競選短片中，「能源篇」由專業工程人員努力讓發電機組恢復運轉，強調「點亮台灣」要讓專業的來；「公安篇」則以桃園八德羽球場天花板崩落事件，抨擊民進黨執政下公安頻頻出包，應該換穩健務實的來；「民主篇」則是以國民黨製作的幹話撲克牌，凸顯民進黨執政幹話連發，呼籲全民出來投票以終止幹話。

黃子哲表示，民進黨「點亮台灣」早已成空話，現在是黑暗籠罩成台灣日常，蔡英文連任的這幾年，發生了2017年815、2021年513、517以及2022年303等四大停電事故，還有多起跳電事件，凸顯「台灣缺電、政府欠電」，要點亮台灣就必須下架民進黨，台灣缺電才有救。

對於民進黨執政以來幹話不斷，黃子哲表示，這些幹話凸顯了民進黨執政的傲慢，不論是疫情指揮官陳時中或者是蔡英文總統、鄭運鵬等通通都有記錄，讓民眾非常反感，當幹話成為日常，下架民進黨就變成義務。

林家興則強調，桃園市長鄭文燦的五星表面功夫早已破功，民進黨在桃園豆腐渣工程一籮筐，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬號稱要成為鄭文燦2.0，請問他要繼承的是什麼樣的破敗政績？是公設漏水還是天花板坍塌？

林家興表示，蔡英文總統要年輕人返鄉投票，說不要被「糟糕的人」統治，卻被年輕網友出征，指認蔡英文才是「糟糕的人」；再者，民進黨發布影片宣稱要「反黑金」，但沒有人願意買單，因為民進黨自己就是黑道治國、赤裸裸任用黑道擔任黨政高層，黨政警高層與黑道、詐騙集團共同宴飲，詐騙集團擄人虐待事件到現在，蔡總統有講一句話嗎？這種執政黨還敢說反黑金？