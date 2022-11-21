陳男秀出手機對話，指稱對方要他臨櫃匯款要說是「房屋修繕用」。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

投資虛擬貨幣赴銀行匯款30萬 台中男險陷詐騙圈套

日前全球第二大加密貨幣交易所FTX才傳出聲請破產，但仍有不少人為以小搏大仍身陷虛擬貨幣騙局，台中一名60歲陳姓男子日前到北區台新銀行民權分行欲匯款新台幣30萬元，還依指示稱是「房屋修繕用」；經行員查詢受款帳戶金流異常，且款項多流向國外，仔細詢問他才坦承要投資比特幣之用，行員也報警協助，警銀合作成功阻詐。

台中市警察局第二分局立人派出所17日上午接獲台新銀行行員報案，稱民眾欲匯款現金新台幣30萬元，表示要房屋修繕使用，但查詢受款帳戶當日的金流特別異常，且款項大多匯到國外，告知陳男此狀況，陳男才跟行員坦承該筆金錢是要用來投資比特幣用途。

當下行員察覺有異，立即通知轄區警員前往協助，經員警到場了解，據陳男所述，他是在Youtube廣告上看到一位名叫蔣姓老師在教投資，後來加入一個Line群組，該名老師在群組聲稱現在台灣股市低迷，慫恿大家投資比特幣。

該名老師也提供BTMIN GT這個交易平台，但卻要求他至銀行匯款新台幣30萬元到他私人帳戶，還提醒臨櫃匯款時不能說是投資比特幣，要說是修繕房屋用；警方一聽，便了解這是詐騙手法，也告知陳男虛擬貨幣平台才在日前爆出破產，在台灣有很多人受害，對不熟悉的投資應該謹慎，且這種虛擬貨幣投資詐騙，更是詐騙集團最愛使用的詐騙類型，在警方耐心的開導及勸說下，進而成功守住陳男荷包。

第二分局分局長陳家銘提醒民眾，投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團圈套。