針對中華電信工會21日發動抗議活動，中華電信做出回應，董事長謝繼茂強調，對於工會之訴求及關心的議題，中華電信將會與工會持續進行理性溝通，期盼勞資攜手共創企業永續發展榮景，謝繼茂並承諾，在符合公司治理下，不排除以各種獎勵方式與員工共享經營成果，用以激勵員工並感謝員工辛勤付出與努力。除了為個人及企業創造更高價值外，在善盡企業對勞工的照顧義務下，更能同步實踐企業的社會責任。

謝繼茂表示，公司一向將員工視為公司重要的資產，也同樣重視勞資之間的夥伴關係。因此，確保員工工作權益，照顧員工福祉，以行動讓員工安心致力於工作，願與員工共享經營成果。

中華電信表示，近幾年受疫情影響，改變了全球經濟發展，加以俄烏戰爭引起糧食短缺、惡性通膨，在美國聯準會大幅升息下，全球需求緊縮已在今年逐漸顯現，全球經濟除延續今（111）年下半年疲弱態勢，還將持續面臨地緣政治、金融波動、氣候異常，全球供應鏈變動生產區域等因素影響，現階段依據國際研究機構與台灣經濟研究院預測，國內明年景氣將難以樂觀，公司經營亦面臨挑戰。

有關中華電信工會21日的訴求，中華電信表示，除每年依據考核調升薪資外，已於109年全面調薪，調幅介於3～5％。為體恤員工因應消費者物價指數成長帶來影響，亦於今（111）年1月1日起調薪4％，同時為感謝同仁努力達成110年稅前淨利超越年度目標績效，亦額外加發一次性激勵金。

另外，為照顧及體恤新進人員，考慮物價持續上升，通膨壓力大，中華電信也已於今（111）年6月份調高新進人員起薪水準，調幅約6％，讓新人能兼顧工作與生活，積極投入新興業務發展，為客戶、股東、員工及社會創造永續價值。除此之外，中華電信在今（111）年也持續積極建構友善的職場環境，推出「全方位福利措施」以減輕年輕同仁生活上的負擔及壓力，並增加員工在職場的幸福感。

對於員工的照顧，中華電信特別在今年陸續推出許多員工照顧方案，包括配合政府政策完成全台六都共計9處16班職場教保中心的設置，甚至更優於法令，讓撫育3歲以下幼兒的員工可申請每日減少1小時工時，也陸續提高了陪產及陪產檢假與產檢假的天數至10天，除了希望給予同仁更為友善安心的職場環境，使同仁能兼顧家庭、安心工作，近期更預告育兒福利加碼，自112年1月起，每胎生育補助提升至2萬元，0至6歲的托育津貼提升至每月1千元。

中華電信強調，剛榮獲1111人力銀行「2022幸福企業」《科技研發》金獎殊榮，顯示本公司長期投入員工福利照顧的成果受到社會大眾高度肯定。