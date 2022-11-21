港媒報導，自2019年至2021年，香港獲註冊的外地律師事務所數目減少約66％，外地律師人數減少約13％。有法律界背景的議員認為，流失率與2019年的反送中運動以及疫情下香港的嚴苛防疫限制有關，認為香港需要有更多外地律師，才能保住國際金融中心的地位。

香港律師會回覆香港《東方日報》查詢時指，香港獲註冊的外地律師事務所數目由2019年的12間，減少至2021年的4間；外地律師事務所數目亦由2019年的91間，減少至2021年的84間；外地律師人數則由2019年的1688人，減少至2021年的1465人。

報導指出，目前外地律師在港主要從事金融、銀行等商務範疇的工作，但近年外地律師出現流失情況。律師會表示，外地律師人數以及外地律師事務所的數目，近年由高峰回落，不過數字雖然有落差，但外地律師和外地律師事務所，從1997年到2021年均有增長。

有法律界背景的香港議員江玉歡相信，外地律師流失情況與疫情和融資活動減少有關，指香港的防疫限制與外地不同，有部分外地律師認為香港的「防疫限制太大」，而選擇不來港，又指現時不少外地的律師事務所也計畫離港。加上香港經濟下行，融資活動減少，與大陸也未能通關，不少公司遷至外地。而主要處理商務工作的外地律師及其事務所也一同遷出，所以造成流失。

江玉歡認為，香港作為國際城市，留住外國人才是非常重要，指外地律師有助本港「省靚招牌」（做好品牌），因為外地律師事務所一般處理跨國性業務。她同意防疫工作的重要性，不過目前香港的競爭對手強，加上海外人才並不會立刻回來，所以期望港府考慮放寬防疫政策。

同樣有法律界背景的議員容海恩則指出，近年政府大講「搶人才」，認為香港的外地律師同樣需要留住，又認為需要有更多的國際律師，才能保住香港國際金融中心地位。她相信海外律師人數減少與3年前的反送中運動有關，指該段時間政治動盪，可能使外界對香港失去信心。

律師會副會長湯文龍則相信，流失率與疫情有關，但認為相關人才沒什麼減少，預期當政府放寬防疫限制以及全球經濟復甦，將會吸引更多外地律師來港。