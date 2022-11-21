國民黨高雄市長候選人柯志恩指高雄市長陳其邁在立法院砍原住民跟客家的預算，陳其邁競選辦公室副總幹事林智鴻21日說，陳其邁是最照顧原住民族朋友的市長，上任兩年來大力推動原鄉建設；柯志恩陣營是惡意抹黑。

林智鴻指出，針對陳其邁擔任立委時曾凍結相關部會預算一事，柯志恩陣營完全是顛倒黑白，搞不清楚狀況，從當時內政委員會的審查紀錄就可以看到，陳其邁並無刪除相關預算，當時只是請相關部會補上書面報告後即可動支，而且這些後來也都准予動支，也請柯志恩陣營要就事論事，而不是髒水隨便潑。

關於客發基金一事，林智鴻補充，客家發展基金會是政府公設財團法人，須有法律授權依據，當時立法還沒通過，就違法編列預算，藍綠都認為不宜，後來經朝野協商決議刪除預算。

林智鴻還說，柯志恩女士至今還是無法面對問題，向高雄市民說明當年為何阻擋前瞻計畫中關於高雄的重大建設經費，反而企圖以惡意抹黑方式混淆視聽，奉勸柯志恩還是先交代清楚當年為何要對高雄的建設發展百般刁難？