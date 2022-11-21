大陸男星薛中銳是知名話劇與影視演員，過去還榮獲過大陸話劇最高獎「金獅獎」的榮耀。曾參演過《康熙微服私訪記2》、《蘇東坡》和《水滸傳》等多部知名電視劇，更以《康熙王朝》中的「索額圖」一角而被觀眾們所熟知。豈料，他在20日傳出逝世消息，享壽85歲，其大弟子華青也在稍早前向媒體證實了這項噩耗。

據陸媒《齊魯晚報》報導指出，薛中銳的弟子華青在20日向媒體表示薛中銳其實已因病入院治療數個月，於20日早上陷入昏迷狀態，經過醫師長時間的搶救後仍回天乏術，在晚間7點於山東中醫藥大學附屬醫院被醫生宣告不治，結束85年的戲劇人生。

據悉，薛中銳自1955年開始就從事表演工作，在大陸話劇、電視劇、朗誦表演上都有著不俗的表現，過去在話劇《布衣孔子》中扮演的至聖先師「孔子」一角，展現出自身非凡的表演技術與文化素養，為人所稱道。過去在電視劇的演出大多於古裝劇中展現自身的穩重的長者氣質，於《鹿鼎記》、《水滸傳》等群像劇中刻劃出自我的角色魅力，被人評價為是「形神兼備、入木三分」的經典人物形象。

薛中銳逝世的消息傳出後，在陸網上引發網友熱議，不少人紛紛留言感謝薛老先生在戲劇圈的貢獻，指出「老先生，一路走好」、「索額圖走了，以後明相真的獨孤求敗了，真希望他一直都在。」