高雄23歲楊姓男子19日深夜，利用自製的塑膠袋撈魚器材在鳳山水資源中心中水塘撈魚，剛好被鳳山分局員警撞見，於是上前盤查，楊男先是謊稱未帶證件，遭到員警識破後，員警要求楊男交出隨身包，不料楊男先是假意配合，隨後拔腿狂奔。遭制伏後，員警搜出8包三級毒品咖啡包，依違反毒品危害防制條例將楊男移送。

楊男深夜前往鳳山水資源中心，並利用塑膠袋自製撈魚器材，想要抓一些魚回家養，員警巡邏時看見楊男此行為，於是上前規勸，但楊男一見到員警靠近，便露出緊張的神情，員警也驚覺有異，要求楊男出示證件接受盤查。

楊男謊稱自己沒有帶證件，但員警看見楊男褲子口袋明顯鼓起，疑似裝有皮夾，再三要求楊男出示證件，楊男見員警態度堅定，只好乖乖就範，員警同時也發現楊男皮夾裡有詭異的隨身包，於是要求楊男也將隨身包交出來。

楊男見事跡似乎就要敗露了，絞盡腦汁想辦法逃離現場，於是楊男提議要回機車放東西，員警再三叮嚀楊男「你不要逃跑」，沒想到楊男下秒就拔腿狂奔，但員警早就看穿楊男手腳，馬上將楊男撲倒在地。

員警隨後在楊男的皮夾裡找到8包三級毒品咖啡包，總毛重30.76公克，並依違反毒品危害防制條例將楊男移送。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！