指揮中心日前公布「接種3劑疫苗廠牌組合中重症保護效益」報告，其中包含高端疫苗在真實世界保護力數據，結果打高端的保護力數據沒有外界想像中差，甚至有些含高端的3劑疫苗組合保護力達90％以上，毒理學專家招名威興奮表示，「我打高端+高端+莫德納，我中重症保護力有92.3％，我驕傲！」

指揮中心日前公布「接種3劑疫苗廠牌組合中重症保護效益」報告，其中包含高端疫苗在台灣的中重症保護力。(指揮中心提供)

招名威20日在臉書貼出指揮中心公布的最新疫苗中重症保護效益分析表，指出針對前兩劑打AZ的人來說，第三劑打高端比起打莫德納、BNT，高端是最可以有效提升保護力的選擇，保護力達77.7％；相反若前兩劑接種mRNA疫苗，第三劑使用高端的話，保護也不像傳言那樣不堪，沒有完全掉下來，都還是有維持一定水準，保護力在84.9％～90.7％之間，落差範圍在5%左右，有不錯的效果。

招名威說，若3劑都打高端，保護力有9成以上，雖然這個結果早一點讓大家知道會更好，但其實還是蠻讓人振奮的。若兩劑高端再混搭第三劑的mRNA疫苗，如BNT或莫德納，保護力分別為92.3％、96.2％，結果相對更好，副作用方面也顯著較低，很符合混合傳統蛋白質疫苗的特性。

招名威說，值得注意的是，65歲以上族群，他們染疫之後的傷害最大，但前兩劑施打AZ的效果都不彰，即使再打第三劑防護力也不見提升，保護力只有32.1％～54％，這在解除口罩禁令之後，要如何有效保護他們，避免後續染疫造成的危險，是要小心應對的課題。

招名威表示，他打的疫苗組合是高端+高端+莫德納，中重症保護效益高達92.3％，「我有92.3％，我驕傲，自已的疫苗自己挺」，並提醒前兩劑打AZ的族群一定要打追加劑，不然保護力不夠，「把該打的疫苗打上才是對自己負責任的作法！」