俄烏戰爭開打後，英國宣布禁運俄羅斯原油，但近日卻被發現有價值高達2億英鎊（約新台幣70億）的俄羅斯原油，以第三國產地的名義進口至英國，引發市場震撼。

英國星期日泰晤士報報導，數據顯示，今年3月以來至少有價值7.78億英鎊（約新台幣287億）的俄羅斯原油進入英國，其中2億英鎊的原油是在6、7月抵達，但英國統計局在這段時間的數據，卻沒有任何來自俄羅斯的原油，才讓洗產地的質疑浮上檯面。

報導提到，俄羅斯原油在公海上轉移給第三國，隨後再進口至英國，這些原油申報時多半以荷蘭、德國及比利時的名義進口，閃過直接進口俄羅斯原油的狀況。

事實上，此方法時有所聞，更被認為是業界的「慣用手法」先前曾傳出俄羅斯原油在印度、義大利等地提煉或轉運後再進口至美國，使美國能夠符合喊出禁運俄羅斯能源的制裁措施。

七大工業國組織（G7）針對俄羅斯原油設定的價格上限計畫預計在12月初生效，一旦俄羅斯的石油產品價格超過上限，G7將禁止企業提供運輸石油所需的航運、保險及融資等服務。