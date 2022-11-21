徐定禎在跟青年學子座談時，針對學生發問，徐定禎顧左右而言他。（讀者提供／李京昇苗栗傳真）

在跟聯合大學學生座談時，徐定禎多次失言引起外界不滿。（讀者提供／李京昇苗栗傳真）

年底大選只剩5天，民進黨為了挽回頹勢，原本想借重苗栗縣長候選人徐定禎女兒，以新生代模特兒角色拍攝「返鄉投票」廣告影片，呼籲青年返鄉投票，同時拉抬苗栗選情，不料，徐定禎近期金句連連，反而大傷民進黨形象，宛如「禎」心話大冒險，讓選情雪上加霜，黨內人士私下表示，可否請他閉嘴不要再講了。

總統蔡英文在民進黨中常會前，特地與徐定禎女兒里唯合體，公布由她擔綱拍攝的「返鄉投票」影片，呼籲年輕人回家投票，改變家鄉，影片一開頭就引用古希臘哲學家柏拉圖名言「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，原以為能夠喚回年輕選票，不料，影片一出，立刻引來網友負評。

連館長陳之漢都直播表示，28名網紅曾經在2020總統大選前，拍攝提醒大家「記得回去投票」的影片，最近突然無預警下架，甚至不願意再接民進黨的案子，顯示「民進黨臭」，連帶影響流量，網紅也不敢碰了。大家也才恍然大悟，原來最糟糕的就是民進黨。

而讓年輕人更受傷的是，徐定禎在這之前參加聯合大學學生會舉辦的座談，面對學生提問3＋11會議記錄、護航高端疫苗以及是否覺得民進黨與年輕人越走越遠等問題，徐定禎竟不耐煩的表示，「不要再亂了吧」、「罵自己政府是怎樣」、「民進黨在苗栗就是沒市場、就是當砲灰」、最後答不下去，乾脆要學生「你到中國住住看啊」，如此言論遭網友一片撻伐後。

徐定禎透過電視政見發表會，先是向學生道歉，但又補一句「如果執政黨是那麼糟糕的話？還有今天這場選舉嗎？」宛如把民主自由當成執政者的恩惠，日前又在神明面前說出，當選後要把對手「開棺驗屍」，盡管事後又修正為，開挖砂石場，查驗是否有埋東西，但總共6大金句下來，不但沒有為自己選情加分，更反噬民進黨，網友甚至留言回覆，徐定禎態度，充分展現出民進黨一黨獨大、威權狂妄的心態。

連地方民進黨人士都表示，全台選情已經非常不樂觀了，22個縣市目前看好的只有南部4縣市，黨中央看準苗栗縣藍軍分裂，原以為是最有機會翻轉的一次，副總統賴清德5次前往造勢，立法院黨團更是卯足全力輔選，沒想到，徐定禎金句連連，選情越打越糟，還重傷黨內多年營造與年輕人站在一起的形象，如今，剩下最後幾天，請徐定禎不要再有突發狀況，否則的話，4縣市都可能不保。