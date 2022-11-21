員警調查後還發現，蘇男跑到10月中旬馬卡道路發生大火的工廠偷電線，證物就放在機車腳踏墊上。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄蘇姓男子20日凌晨騎機車紅燈右轉遭警方攔停，腳踏墊上放著一綑電纜線啟人疑竇，員警透過小電腦一查，蘇男竟是傷害罪通緝犯，還在蘇男機車置物廂裡找到油壓剪、安非他命及吸食器等證物。員警調查後還發現，蘇男跑到10月中旬馬卡道路發生大火的工廠偷電線，全案訊後依傷害通緝、違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

當時，鼓山分局內惟派出所副所長張政宏、警員柳保裔、王威仁正執行快打勤務，行經鼓山區中華一路與桃子園路口時，發現蘇男騎乘機車紅燈右轉，隨即將他攔下盤查。

員警發現蘇男機車腳踏墊上放了兩大捆電纜線，蘇男一開始謊稱在彌陀、岡山地區剪取，覺得是工廠廢棄品才會動手。

「你有經過人家的同意嗎？」員警質問蘇男，蘇男還硬凹「就賺個外快而已啊！」。員警見狀，準備將蘇男帶到竊電纜線現場查證時，他才坦承電纜線是剛剛在上個月遭火災的馬卡道路倉庫現場偷剪來的，電纜線重達30.26公斤。員警另在蘇男機車置物箱裡找到2包安非他命，總計毛重2.14公克、吸食器及吸管5支。

警方查出，蘇男待業中，有傷害前科，平日在高雄地區四處撿拾回收物維生，沒想到栽在紅燈右轉上，全案訊後依傷害通緝、違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

鼓山分局強調，將持續動員所有第一線執法同仁，全力提高對各種犯罪類型的線上巡邏查緝能量，全心守護市民的治安與交通安全。

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