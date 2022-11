疫情雖然沒有消失,但世界逐漸恢復運作,近期已有不少國外表演者來台演出,本周末也將有來自柏林芭蕾舞團、荷蘭國家芭蕾舞團等知名團隊的芭蕾舞星來台飆舞,多部舞作呈現芭蕾舞的多種面貌,其中由荷蘭舞蹈劇場(NDT)前藝術總監保羅.萊特福特所編創的舞作《自畫像》,也將在台亞洲首演。

萊特福特表示,這是一部極為私密的個人作品,由代表生命、愛與死亡的人物所串聯在一起,「創作靈感來自希臘神話中的命運三女神:命運的紡線者、命運的決策者和命運的終結者,她們透過一根紡線來分配凡人出生時的命運。」

萊特福特表示,他以這個比喻作一面鏡子,「映照出在這個奇怪和孤獨的年代,我們所有人的生活,彼此疏遠,但又互相連結。這是對我們身處在交織狀態下美麗與悲哀的反思。我們剝去層層的自我,直到在短暫的生命中找到解答。」

同場演出其他作品還有《Closer》、《Elegie der Herzen輓歌》、《Replay》、《Sky Breaking Clouds Falling》、《Once I Had a Love》、《Meditation/Thaïs 》、《On the Nature of Daylight》等。演出將於11月26日、11月27日在台北表演藝術中心大劇院登場。