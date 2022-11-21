大陸公布31省市平均工資，北京和上海平均年薪超過19萬元（人民幣，下同），遙遙領先他省。年平均工資最高的3個行業分別是軟體和資訊技術服務業、科學研究和技術服務業、金融業，分別為全大陸平均水準的1.89倍、1.42倍和1.41倍；北京上海也是這些高收入行業最集中的地區。

陸媒第一財經報導，近年來，大陸城鎮單位就業人員平均工資保持逐年增長趨勢。數據顯示，2021年大陸城鎮非私營單位就業人員年平均工資為10萬6837元，比上年增加9458元，名義增長9.7％，也是首次超過10萬元大關。2021年大陸城鎮私營單位就業人員年平均工資為6萬2884元，比上年增加5157元，名義增長8.9％。

在工資統計調查中的非私營法人單位，包括國有單位、集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳台投資經濟等單位。整體上，非私營單位的平均工資大幅高於私營單位的平均工資。

據大陸國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2022》，從各省份平均工資來看，非私營單位中，北京、上海、西藏、天津、浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏和重慶共10個省份超過10萬元。10個省份中，6個來自東部沿海發達地區，即京滬津三大直轄市和粵蘇浙三個東南沿海經濟大省。沿海發達地區外，西部地區的西藏、青海、寧夏、重慶也位居前十。

其中，北京和上海兩地的平均工資均超過19萬元，在各省份中遙遙領先。京滬兩地是總部經濟最為突出的兩個城市。此外，兩地金融機構多，研發創新十分突出。總體上，京滬兩地高薪崗位多，平均工資也高。

相比之下，工資較低的地區主要位於中部和東北地區，有10個省份非私營單位平均年薪低於9萬元，分別是河南、黑龍江、山西、河北、吉林、江西、甘肅、湖南、遼寧和廣西。

在城鎮私營單位中，北京、上海、廣東、浙江、江蘇位居前五。這其中，北京私營單位平均工資達到了10萬元，是大陸唯一一個私營單位就業人員平均工資突破10萬元大關的省份。北京之後，上海以9.6萬元位居第二。第一經濟大省廣東以7.3萬元位居第三。私營單位平均工資前五的省份，全部都來自東部沿海發達地區。

分行業來看，19個行業大類中，年平均工資最高的3個行業分別是訊息傳輸、軟體和資訊技術服務業20萬1506元，科學研究和技術服務業15萬1776元，金融業15萬0843元，分別為全大陸平均水準的1.89倍、1.42倍和1.41倍。北京和上海兩大直轄市也是這些高收入行業最集中的地區。

其中，訊息傳輸、軟體和資訊技術服務業，簡稱為IT行業，除了遊戲、電商等互聯網企業外，還包括了中國移動、中國聯通、中國電信這些國有大企業。這其中，互聯網企業尤其是大廠廣受關注。