前湖人後衛尼克楊（Nick Young）也想加入桃園雲豹？在「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台連兩戰引發旋風之後，尼克楊21日推文寫道：「我還想再打最後一季，霍華德我能加入你的隊伍嗎？」

尼克楊雖不像霍華德是個大球星，但他實際上可能比霍華德更有名。尼克楊就是俗稱「黑人問號」的網路梗圖主角，他幾年前與澳洲饒舌歌星伊姬（Iggy Azalea）分手的風波也鬧得不小。

今年37歲的尼克楊最後一季在NBA出賽是2018-19球季，他全盛時期場均有17.9分，因為曾與布萊恩（Kobe Bryant）、林書豪同隊而為台灣球迷熟悉，或許是不錯的洋將人選。美國球迷稱讚霍華德T1首秀的表現像是「台灣的俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）」，有人起鬨說如果加上尼克楊等於是「台灣的歐布連線了」！

I wanna play again one last go @DwightHoward can I be on yo team — Nick Young (@NickSwagyPYoung) November 20, 2022

霍華德首秀就與新北中信特攻陷入苦戰，第2戰不敵台中太陽，一些雲豹球迷指責是團隊配合不佳。如果是同樣熟悉NBA攻守模式的尼克楊，「一內一外」是否能與霍華德搭配得更好？

然而尼克楊一段時間沒打五對五職業籃球了，他最後完整的NBA球季其實是2017-18在勇士隊，每場打17.4分鐘，繳出7.3分、1.6籃板。尼克楊去年加盟Big 3的三對三籃球，今年9月初又站上拳擊擂台，遭到YouTuber迷你空（Minikon）痛打得站不起來。