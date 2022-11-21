賴清德錄影片呼籲支持賴培慧 「她是南投傑出的女兒」

民進黨南投縣長候選人蔡培慧昨（20）日晚間與同黨的南投縣議員候選人陳玉鈴、尋求連任的無黨籍竹山鎮長陳東睦一同掃街遊行，她表示著象徵著一步一腳印、築夢踏實，「南投人，沒有理由再次放棄這次改變的機會。」另外，副總統賴清德也特別錄製影片，呼籲大家能支持賴培慧。

賴清德在影片中表示，蔡培慧是南投「傑出的女兒」，她出身基層，一路苦讀到台大農業博士，畢業後在大學擔任教授，為了維護農民權益，和一群志同道合的好朋友創立「台灣農村陣線」為農民發聲。

賴清德指出，921大地震發生後，蔡培慧連夜從台北趕回故鄉南投救災，並加入921震災重建基金會擔任執行秘書，站在第一線承擔重建南投的責任，之後無論是擔任立委或行政院中部辦公室執行長，都不斷向中央爭取經費建設南投。

「這一次她不忍心看到南投停滯17年後繼續衰敗下去。」賴清德提到，南投縣人口不斷流失，所以蔡培慧決心投入選舉，擔起改變南投的命運，他懇求父老鄉親要繼續顧票、催票、拉票、集中選票，全力支持蔡培慧，讓她帶領大家建設南投縣、推動南投大進步。