華特·迪士尼（Walt Disney）在周日晚間突然投下震撼彈，宣布該公司史上最有名的執行長之一鮑伯·伊格爾（Bob Iger）將回鍋重掌這個媒體帝國。

這項人事安排即刻生效，意味著在2020年從伊格爾手中接下執行長職位的查佩克（Bob Chapek）將立即下台。

迪士尼董事長阿諾德（Susan Arnold）在聲明中表示：「我們感謝鮑伯·查佩克在其漫長的職涯中為迪士尼所做的貢獻，包括帶領公司度過這場疫情的空前挑戰。惟董事會認為，迪士尼將迎來日益複雜的產業轉型期，鮑伯·伊格爾將特別能帶領公司度過這個關鍵時期」。

在迪士尼大舉展開變革之際，這項人事令讓媒體業備感意外。

該公司在本月初發布的季報乏善可陳，雖然被寄予厚望的串流事業Disney+上季新增用戶1210萬個，使全球用戶總數達到1.64億個，但由於營運成本高昂，上季虧損高達15億美元。此外迪士尼第四財季（截至10月1日）集團營收亦不如市場預期，使當日盤後股價應聲重挫。

查佩克帶領迪士尼度過這場大流行病，這是該公司成立近百年來最動盪不安的時期之一，儘管如此，迪士尼最終還是決定將未來交由伊格爾掌舵。

作為迪士尼的領導者，伊格爾有著近乎神話般的地位。他擔任迪士尼執行長長達15年的時間，在迪士尼收購漫威電影（Marvel）和盧卡斯影業（Lucasfilm）等主要品牌的交易中扮演著重要的角色。此外，伊格爾在2019年11月創立Disney+，開啟了迪士尼的串流媒體革命。

迪士尼周日宣布，伊格爾已經同意在未來兩年擔任公司執行長，董事會已授權他為重拾增長制立策略方向。伊格爾也將與董事會密切合作以培育接班人，在其任期結束後領導公司。