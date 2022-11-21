上周網路上瘋傳烏克蘭士兵在烏東「近距離槍決」超過10名俄羅斯戰俘的影片，讓莫斯科指控烏軍犯下戰爭罪，《紐約時報》（New York Times）比對不同影片還原事發時間軸，儘管如此，專家仍表示難以認定是否犯下戰爭罪，主要要看俄軍被槍殺的時間點以及當下是否有武裝。

俄羅斯指控烏克蘭處決逾10名俄戰俘。

路透社報導，網路上流傳好幾支烏克蘭軍隊11月中在烏東盧甘斯克州（Luhansk）馬克耶夫卡市（Makiivka）一處農舍近距離槍決超過10名俄軍戰俘的影片，影片為事發前後畫面，包括俄軍舉手投降後趴臥地上，接著一陣槍聲大作，後續畫面顯示地上有超過10具俄軍遺體。

俄羅斯國防部18日根據影片指控烏軍處決「戰俘」，犯下戰爭罪，但是西方卻不斷忽視，聯合國表示將會對這起事件展開調查。

《紐約時報》20日比對不同影片、建立事件發生時間軸。空拍畫面顯示，4名烏軍在一處農舍院子內，其中一名烏軍俯臥在地、架著機關槍瞄準其中一間農舍建築，第2名烏軍站在他後方，第3名烏軍手持長槍在院子巡視，第4名烏軍正在檢查地上一具俄軍遺體，附近還有第2具俄軍遺體。報導指出，影片拍攝當時還有好幾名俄軍躲在農舍內。

下一支由烏軍透過手機拍攝的影片顯示，一名烏軍手持長槍試探性地靠近俄軍躲藏的農舍建築，架著機關槍的烏軍提供掩護，接著不知道從哪個方向傳來一陣槍響，烏軍退離農舍，這時影片中斷。影片再度開始拍攝時顯示，已經有6名俄軍趴臥在地，其中2人還在移動，其餘4人一動也不動，另外有4名俄軍緩慢走出農舍，有些人雙手舉高，他們走到院子後也蹲下、趴臥地上。

Videos circulating on social media have ignited a debate over whether Ukrainian forces committed war crimes or acted in self-defense when they captured a group of Russian soldiers who were then killed. Here’s what we know. https://t.co/qr7zwiznOV — New York Times World (@nytimesworld) November 20, 2022

前面俄軍投降的過程算是相當順暢，不過當第11名俄軍走出來後，情勢瞬間變得混亂，這名俄軍現身後突然對其中一名烏軍開火，影片也嚴重晃動，報導指出，畫面顯示一旁的烏軍舉起長槍瞄準突襲的俄軍，接著影片中斷。

之後的空拍影片呈現了這場衝突的血腥後果，所有俄軍躺在地上一動也不動，有些人仍在投降時的位置，遺體旁有一大灘血跡，部分遺體似乎是從上半身或頭部出血，開火突襲的俄軍也倒在地上、明顯死亡。

Videos suggest captive Russian soldiers were killed at close range https://t.co/2WjoQZuTmm — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) November 20, 2022

關心人權醫生組織（Physicians for Human Rights）醫療顧問哈爾（Rohini Haar）表示，畫面顯示多數俄軍都是頭部中彈，他也認為這群俄軍投降時趴臥在地，雙手張開或放在後腦勺上，明顯沒有武裝，應該是戰俘。

他引述國際刑事法院（International Criminal Court）「羅馬規約」（Rome Statute）第8條，指出殺害或傷害已放下武器、投降、沒有防禦能力的戰鬥人員已經違法。

不過荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）戰爭罪起訴專家武庫西奇（Iva Vukusic）指出，單從影片仍難以認定烏軍是否犯下戰爭罪，判定的關鍵在於俄軍何時被槍殺，是第11名俄軍突襲、雙方駁火造成的，還是威脅解除後烏軍的報復行動，後者很明顯就是戰爭罪，但前者不是。

她說如果烏軍還未搜查過臥趴地上的俄軍，不確定他們是否武裝，這點也會影響認定。

武庫西奇說，開槍突襲的俄軍也很關鍵，他可能被視為「背信忘義」，假裝投降以欺騙烏軍，她說如果這名俄軍沒有開火，所有人可能都能活下來。