對於下一階段台北的都市發展，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出了首都進化雙軸線，在過去8年東西軸線翻轉的基礎上，延伸以南北為軸線的城市再造工程，以雙軸線規畫開啟首都再進化的嶄新篇章，加速台北市容蛻變，打造一個更自在、更宜居的城市空間。

未來首都進化雙軸線的交會處，即是圓山花博園區，黃珊珊推動「大圓山升級計畫」，整合花博公園、美術館、圓山遺址、大佳河濱公園及周邊地帶，構建全新的「首都中央公園」。

圓山花博公園在歷史上一直是台北市的重要核心地帶，1897年日據時期即開園的圓山公園，是台灣的第一座公園，也是台北市首座大型都會公園。2010年舉辦國際花卉博覽會時，圓山公園被劃入花博會場，而中山足球場在2007年被徵收並翻修為花博的展館之一，成為博覽會中展示各國美麗鮮花作品的「爭艷館」。

2011年花博落幕後便不再恢復原有的足球場功能，成為多功能展場及會議場地，也因花博公園交通便利、占地廣大，過去也曾舉辦過台北燈會，2021年因應新冠肺炎疫情，市政府也利用爭豔館作為大型疫苗施打站，施打量能最高可達1萬5000至2萬人，為台北市最重要的施打站。

黃珊珊指出，下一階段的大圓山升級計畫，是以圓山花博公園為主體構建「首都中央公園」，整併現有的圓山公園、新生公園等場地及場館，納入圓山遺址、台北未來館，以及美術館園區等鄰近景點設施，目的就是把現有個別零散的場館與鄰近的景點設施作統合規畫，才能有效運用及分配資源，提高區域整體的使用效益。

她表示，未來「首都中央公園」將以綠能、環保、科技、循環等概念進行統整規畫，成為「永續台北」的下一個重要指標，兼具歷史文化、人文藝術、運動休憩、生態永續、及產業服務五大功能，讓市民有更優質充實的生活享受。

此外，黃珊珊說，花博公園中由中山足球場轉型的爭豔館，在台北田徑場可作為足球運動場地後，將規畫重新整建，打造一座具有會展、新創、博物館功能的「台北未來館」。作為指標性建物，台北未來館將邀請國內外設計團隊競圖，場館內預計設置一座紀錄台北過去、連結現在與未來的「台北城市博物館」，也將繼承花博爭艷館的現有功能，提供全新的產業會展中心及更完善的新創基地，象徵台北產業創新與未來新階段的起始點。

黃珊珊強調，「首都中央公園」的另一亮點，則為「北美館二期」工程，預計2027年完工，按照目前的規畫將於目前的美術館園區，擴建全台灣第一座「地下美術館」，結合公園景觀，當民眾漫遊公園時，可隨時搭乘就近的電梯，垂直移動至地下展演空間，讓人們可以更輕鬆、自然地接觸藝術。

黃珊珊也提到，理想中完整的「首都中央公園」願景，在大圓山升級計畫後，未來也將分階段再進行整編擴建並納入鄰近區塊。大圓山升級計畫是首都中央公園第1階段，接下來第2階段預定地，將由大圓山公園往右延伸，連接原本的大佳河濱公園與周邊地帶，整併整個基隆河畔親水區域而成大松山公園，一左一右讓台北市民享有綠意盎然、健康舒活的「城市之肺」。