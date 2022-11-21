外資上周在集中市場買超782.75億元，其中，買超聯電（2303）13.79萬張最多，另賣超台泥（1101）5.49萬張最多。外資連二周買超台股，為近年來罕見，尤其11月到18日以來，已買超1,448.14億元，蓄勢挑戰66個月新高。

外資連續三年在台股大舉賣超，今年來到10月間，曾賣超逾1.35兆元以上，從10月底開始明顯轉買，因而累計賣超明顯縮減，11月來到18日止，外資買超1,448.14億元，至少已刷新109年11月的買超1,090.18億元、108年10月買超1,247.82億元的新高紀錄，接下來能否超越105年7月的1,676.85億元，備受關注。

即使未超越105年7月的買超，但若能超過108年10月的1,247.82億元，即已突破105年6月、66個月來新高；若11月下半月外資轉賣，但只要維持買超，至少就能創下今年來單月最大買超。

證交所統計，外資上周在集中市場買超782.75億元，累計今年至11月18日止，外資累計賣超為1.2兆元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18.38兆元，占全體上市股票市值的40.67％，周市值增加1.06兆元。

就個股方面，外資上周自集中市場買超最多的前三名上市股為：聯電買超137,866張、華新買超72,338張、台積電買超54,002張；賣超最多的前三名上市股為：台泥賣超54,850張、友達賣超41,452張、華航賣超34,005張。