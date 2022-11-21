針對之前美國要求荷蘭限制對大陸出口晶片產品的施壓，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾近日接受當地媒體採訪時表示，荷蘭不會「完全照搬」美國限制對華晶片出口的措施，會在與美國、日本等國家磋商後做出自己的評估。她並提到，在相關領域有90％關鍵原材料都來自大陸。

根據《環球日報》報導，這是自拜登政府限制荷蘭對大陸的晶片出口後，荷蘭官員就這一問題的首次公開回應。另據彭博社稍早報導，荷蘭官員的這一番言論同時凸顯出美國在說服盟友加入自己行動方面所面臨的重大挑戰。儘管荷蘭、日本同美國有許多相同的安全擔憂，但這兩個國家也將大陸視為它們的重要市場。

而美國負責工業和安全的商務部副部長艾倫‧埃斯特維茲將於本月前往荷蘭討論出口管制問題，但預計不會立即達成協議。

荷蘭之所以成為中美晶片戰的關鍵，因為該國的晶片設備供應商阿斯麥是半導體製造設備市場的主要公司之一，產業同行包括美國的應用材料公司、泛林集團以及日本東京電子。

同時根據新加坡《聯合早報》之前報導指出，最新資料顯示阿斯麥正在大陸增聘員工，截至8月底的大陸員工已逾1500人，較去年底增加約200人，占阿斯麥公司全球員工的14％。